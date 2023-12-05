В Орле вскроют дорожное полотно между «Торговыми рядами»

Так решила городская комиссия по ЧП.

Напомним, ранее стало известно, что на Гостиной прямо посередине трамвайных путей образовался опасный провал. Из-за этого движение транспорта по Красному мосту снова перекрыли (ориентировочно до 7 декабря).

Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, причиной ЧП стала общая изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации, питающие «Торговые ряды». Стенка канала рухнула. Она потянула за собой и дорожное полотно.

«Ни теплотрасса, ни какие-либо другие коммуникации не повреждены», – пояснил мэр.

В настоящему моменту городскими властями принят следующий порядок действий. Вначале полотно между частями «Рядов» на Гостиной, 2, и Гостиной, 3, вскроют. Будет проведена повторная тщательная ревизия сетей на предмет возможных повреждений.

Затем будет уложен защитный футляр. Его засыпят песком и щебёнкой и утрамбуют.

Работы будут выполнять «Спецавтобаза» и «Орёлводоканал». После этого компания «Северный путь» проведёт необходимые манипуляции по восстановлению трамвайного полотна. На всё это Парахин отвёл «10-12 часов».

ИА «Орелград»