В Орле Красный мост снова закрыли для транспорта

Причина – внезапный провал грунта.

Новость в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

По его словам, провал произошёл на улице Гостиной рядом с «Торговыми рядами», прямо посреди трамвайных путей.

«Вместе с работниками оперативных служб и коллегами выехал на место и оценил ситуацию. Она достаточно серьёзная, поэтому в срочном порядке собираем Комиссию по чрезвычайным ситуациям», – рассказал Парахин.

Участок будет перекрыт как минимум до четверга (до 00 часов 00 минут 7-го декабря). До этого времени водителям личного и общественного транспорта придётся использовать старые схемы движения, которые действовали до открытия моста.

Что касается трамваев, которые ходят через Красный мост, то их на это время заменят автобусы ТТП Орла – №1Т и №3Т.

Ранее орловцы возмутились тем, что мэр увековечил своё имя на позолоченной табличке, установленной на мосту после ремонта.

ИА «Орелград»