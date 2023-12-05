В Орле Красный мост снова закрыли для транспорта

5.12.2023 | 14:07 Важное, Новости, Происшествия

Причина – внезапный провал грунта.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Новость в соцсетях сообщил мэр города Юрий Парахин.

По его словам, провал произошёл на улице Гостиной рядом с «Торговыми рядами», прямо посреди трамвайных путей.

«Вместе с работниками оперативных служб и коллегами выехал на место и оценил ситуацию. Она достаточно серьёзная, поэтому в срочном порядке собираем Комиссию по чрезвычайным ситуациям», – рассказал Парахин.

Участок будет перекрыт как минимум до четверга (до 00 часов 00 минут 7-го декабря). До этого времени водителям личного и общественного транспорта придётся использовать старые схемы движения, которые действовали до открытия моста.

Что касается трамваев, которые ходят через Красный мост, то их на это время заменят автобусы ТТП Орла – №1Т и №3Т.

Ранее орловцы возмутились тем, что мэр увековечил своё имя на позолоченной табличке, установленной на мосту после ремонта.

Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri

ИА «Орелград»


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