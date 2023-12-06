Пострадавший от прабабушки младенец находится в состоянии средней тяжести

6.12.2023 | 17:31 Важное, Закон и порядок, Медицина, Новости, Происшествия

Об этом рассказал детский омбудсмен Орловской области.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Уполномоченный по правам ребёнка в нашем регионе Константин Домогатский поделился подробностями чрезвычайного происшествия с «Вести-Орёл».

По его словам, сейчас 4-месячный мальчик, которого прабабушка ударила рукой по голове, находится в состоянии средней степени тяжести. После инцидента его реанимировали в НКМЦ имени Круглой.

«Мама передала ребёнка бабушке, и произошел конфликт… Все обстоятельства выясняются», – пояснил детский омбудсмен.

Ранее журналисты выяснили, что прабабушка, подозреваемая в избиении, злоупотребляет алкоголем, а мать малыша является безработной. Вопиющий случай произошёл во Мценске 4-го декабря, в понедельник, в ночное время суток.

ИА «Орелград»


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