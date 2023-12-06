В Орловской области выбрали лучшего спортсмена года

Им стал Евгений Рагулькин.

Открытое голосование проводилось в группе областного «Центра физкультурных и спортивных мероприятий» «ВКонтакте». Оно стартовало ещё 10-го ноября.

Рагулькин, игрок ФК «Орёл», отличившийся в ярком и важном матче с «Локомотивом» из Лисок, победил с незначительным отрывом. Второе место занял «Орловский бриллиант» – популярный кикбоксёр Вячеслав Туйнов. На третьем оказалась Надежда Кудинова, чемпионка мира и России по универсальному бою.

При голосовании они набрали, соответственно, 26,72%, 33,02% и 21,02% голосов – то есть Туйнов опередил Рагулькина. Однако, по правилам мероприятия, организаторы учли только «симпатии», поступившие от подписчиков сообщества.

Вручение награды «Лучший спортсмен – 2023 по версии подписчиков ProSport57» состоится на традиционном «Спортивном балу», который пройдёт в Орле 21 декабря.

ИА «Орелград»