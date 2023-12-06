В орловском зоопарке выявили массу нарушений

Россельхознадзор проверил «Дирекцию особо охраняемых природных территорий».

Речь идёт об учреждении, которое знакомо многим орловцам как «зоопарк «Орловского полесья». Оно находится в Хотынецком районе. Формально «Дирекция» является автономной структурой, отдельной от национального парка.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления ведомства, в ходе проверки выявили ряд серьёзных нарушений. Так, из вольеров, где содержался ряд животных, не удалялась избыточная вода (с помощью дренажных систем). В таких условиях находились лошади Пржевальского, двугорбые верблюды, яки, пятнистые олени.

Кроме того, специалисты признали недостаточными размеры вольеров, где содержались англо-нубийские козлы, кролики, утки-мандаринки и домашние голуби. Павильоны, где «проживают» бизон и лошади Пржевальского оказались не обеспечены укрытиями от непогоды.

Также выявлен ряд других нарушений. Выяснилось, что специалист по зооветеринарным мероприятиям не имеет профильного образования. Между тем, он должен был наблюдать за состоянием здоровья животных, а также совершать необходимые действия, чтобы предупредить возникновение и распространение заразных болезней «братьев меньших». Трудовой договор с настоящим профессионалом-ветеринаром, вопреки требованиям, заключён не был.

В журнале наблюдений за животными и птицами в ежедневном режиме не фиксировалось их физическое состояние, а также данные по обеспечению водой и пищей. Журнал дезинфекции отсутствовал вовсе. Также не на все корма для животных нашлись необходимые декларации о соответствии требованиям.

В итоге Россельхознадзор выдал «Дирекции особо охраняемых природных территорий» предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»