Соцсети сообщили о гибели троих орловцев в ДТП

6.12.2023 | 12:42 Новости, Происшествия

Оно произошло в Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области

Авария случилась накануне около 10 часов 15 минут в Карачевском районе на трассе Р-120 («Орёл-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»). В группе «ДТП Орел и автохамы» сообщается, что все трое погибших – жители Верховья.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Брянской области, водиитель КАМАЗа, который следовал по направлению из Брянска в Орёл, не справился с управлением.

Грузовик выехал на встречную полосу движения. Там КАМАЗ столкнулся с микроавтобусом «Газель». В нём и ехали орловцы. После грузовик врезался ещё и в «Ниссан».

Погиб 49-летний водитель «Газели» и его пассажиры – 36-ти и 45-ти лет. Водитель «Ниссана» остался жив, но получил травму («закрытый перелом левой плечевой кости, средней трети со смещением»). Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее стало известно, что сегодня утром в Орле на Ливенской улице маршрутка снесла пешеходное ограждение.

Фото: УГИБДД по Брянской области

ИА «Орелград»


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