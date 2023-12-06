Соцсети сообщили о гибели троих орловцев в ДТП

Оно произошло в Брянской области.

Авария случилась накануне около 10 часов 15 минут в Карачевском районе на трассе Р-120 («Орёл-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»). В группе «ДТП Орел и автохамы» сообщается, что все трое погибших – жители Верховья.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по Брянской области, водиитель КАМАЗа, который следовал по направлению из Брянска в Орёл, не справился с управлением.

Грузовик выехал на встречную полосу движения. Там КАМАЗ столкнулся с микроавтобусом «Газель». В нём и ехали орловцы. После грузовик врезался ещё и в «Ниссан».

Погиб 49-летний водитель «Газели» и его пассажиры – 36-ти и 45-ти лет. Водитель «Ниссана» остался жив, но получил травму («закрытый перелом левой плечевой кости, средней трети со смещением»). Госпитализация ему не потребовалась.

Ранее стало известно, что сегодня утром в Орле на Ливенской улице маршрутка снесла пешеходное ограждение.

ИА «Орелград»