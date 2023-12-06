В Орле осудят директора компании, оставившей дом без крыши

6.12.2023 | 13:52 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Он обвиняется по административной статье.

Фото: «Общероссийский народный фронт»

Речь идёт о доме по улице 7 Ноября, 17. Ещё полтора месяца назад его жильцы обратились в «Общероссийский народный фронт». Главной претензией стало то, что компания-подрядчик, проводившая капремонт здания, вскрыла кровлю (ещё в июне), после чего приостановила работы.

В итоге в дело вмешалась прокуратура. Как рассказали в надзорном ведомстве, информация подтвердилась. Работами занималось ООО «Газстройкомплект». Капремонт, действительно, не завершили вовремя – вопреки условиям контракта и требованиям закона.

В итоге прокуратура Советского района Орла внесла представления руководителям «Регионального фонда капитального ремонта» и подрядной организации. Кроме того, в отношении директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. Оно уже направлено в суд.

«В результате прокурорского вмешательства работы по ремонту кровли многоквартирного дома были завершены», – уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что под Орлом одного из создателей «Васильковой гавани» наказали за медлительность.

ИА «Орелград»


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