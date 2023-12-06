Орловские власти заявили о рекордно низкой безработице

6.12.2023 | 14:34 Новости, Общество

Показатель составил 0,4%.

Фото: Администрация города Мценска

Таковы данные на 1 декабря текущего года, опубликованные пресс-службой губернатора и правительства региона. В численном выражении речь идёт примерно о 1900 жителях нашего региона.

В текущем году на Орловщине удалось трудоустроить две с половиной тысячи официальных безработных. Как пояснили представители властей, свободные вакансии имеются на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в здравоохранении, социальных учреждениях, торговле.

На данный момент незанятыми остаются около 11600 вакансий. Отмечается, что около 2,2 тысяч новых рабочих мест создано резидентами Особой экономической зоны «Орёл» и Территории опережающего развития «Мценск». Ранее губернатор заявил, что на Орловщине удалось создать полсотни новых предприятий.

В то же время, например, высокий дефицит кадров отмечается в здравоохранении.

ИА «Орелград»


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