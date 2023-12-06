В Орле полиция изъяла у двух мужчин 119 доз наркотика

Они собирались разместить их по тайникам.

Новость сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что подозреваемых задержали в Заводском районе города прямо на улице. Свёртки с дозами наркотика находились при них.

Как показала последующая экспертиза, в 119 пакетиках хранились 44,89 грамма так называемых «солей». Размещать их в тайники планировалось сразу по несколько штук в одну «закладку».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по антинаркотической статье УК (228.1 часть 4). Они заключены под стражу. Следствие по делу продолжается.

Ранее стало известно, что во Мценске нетрезвая пенсионерка причинила тяжкий вред здоровью собственного правнука-младенца.

ИА «Орелград»