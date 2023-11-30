В Орловской области запретили торговать пиротехникой

Такое решение принял оперативный штаб.

Запрет вводится с завтрашнего числа, 1-го декабря, и будет действовать до конца текущего года. Возможно, впоследствии он будет продлён.

Как сообщается в официальном документе, решение принято «в целях обеспечения безопасности жителей города в ходе проведения массовых мероприятий».

Аналогичное ограничение вводилось в Орле этим летом, с 3-го по 6-е августа, в связи с празднованием Дня города. Кроме того, недавно оперативный штаб области официально рекомендовал орловцам воздержаться от использования пиротехники в связи с праздниками 4-го и 7-го ноября (Днём народного единства и годовщиной Октябрьской революции).

Отметим, что такие же запреты введены и в некоторых других соседних регионах, близких к зоне СВО. Так, в Белгородской области продажа пиротехники запрещена до 26 января. Исключение сделано только для бенгальских огней хлопушек. Кроме того, на Белгородчине отказались от массовых новогодних гуляний. В Курской области запрет на торговлю пиротехническими изделиями будет действовать до 25 января.

ИА «Орелград»