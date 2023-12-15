Бастрыкин обратил внимание на аварийный дом в Орле

15.12.2023 | 12:16 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Глава СК поставил на личный контроль соответствующую проверку.

Студенческая, 4. Фото: yandex.ru

Речь идёт о здании в Железнодорожном районе на Студенческой, 4.

Зданию 72 года. Ранее в ОНФ по Орловской области рассказали, что оно находится в аварийном состоянии – кровля протекает, подвалы затоплены, фундамент разрушается, перекрытия между этажами прогнили, на стенах квартир (всего их семь) выросла плесень.

Однако исправить ситуацию пока не удаётся. Управляющая компания не спешит на помощь жильцам. В этом году в здании должны были сделать капитальный ремонт, но работы так и не начались.

На данный момент в СУ СК России по Орловской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о её результатах.

Ранее Бастрыкин дал указание возбудить дело о нарушении прав орловского инвалида.

ИА «Орелград»


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