Есть опасения, что подрядчик хочет бросить ремонт Кромской ЦРБ

Ими поделился депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков.

Вопрос о затянувшемся ремонте поликлиники обсудили на заседании профильного комитета заксобрания 18 октября. По данным заместителя руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгения Литвякова, если работы и не идут по плану, но как-то движутся. Строительно-монтажные выполнены, идет кабинетная приемка, устраняются недочеты. Подрядчик хотя и не справился с поставленной задачей, но его понуждают к деятельности. В арбитражный суд подан иск на 1,977 млн рублей, доложил Литвяков.

Председатель комитета по градостроительной деятельности Виталий Рыбаков сообщил, что по его информации – подрядчик хочет бросить объект.

«Там работают студенты. Там все брошено, мне стыдно, что вы об этом не знаете. Я не позволю, чтобы отвечал главврач», – предупредил Рыбаков.

Евгений Литвяков уточнил, что информации о квалификации сотрудников компании-подрядчика у него нет.

«Сроки не могу прогнозировать: сны мне вещие не снятся», – попытался пошутить чиновник.

Представитель Орелгосзаказчика тоже уклонилась от точных сроков. Вероятно, может быть, хотелось бы – до нового года.

«Мы не всегда можем отвечать за действия подрядчика», – заявила работница казенного учреждения.

Особенности подрядчика отметил и ио руководителя департамента здравоохранения Дмитрий Пух.

«Есть человеческие особенности: со всем соглашается, обещает. Он никогда не спорит, но при этом работа никакая не велась».

Подготовку помещений для тяжелого оборудования и его установку курировали в ручном режиме, рассказал Дмитрий Пух. Продолжаются пуско-наладочные работы по маммографу. Аппараты для флюорографии и рентгена готовы.

Евгений Литвяков уточнил сумму, которую уже получил подрядчик: 68 млн рублей из 75,6 млн цены контракта. Виталий Рыбаков назвал сложившуюся ситуацию «преступлением против жителей Орловской области». Аналогичные истории в поликлинике в Орле в Мценске, отметил депутат.

Контракт на ремонт поликлиники Кромской ЦРБ в мае 2022 года получило белгородское ООО “ПОЛИМАРК”. Основной вид деятельности компании – разработка проектов промышленных процессов и производств. Среди дополнительных – производство кормов для животных. В минувшем году в штате компании было четыре сотрудника.

Напомним, «Орелград» также писал о спешности заключения контрактов и огромных авансах, которые выдают зачастую сомнительным подрядчикам. По Поликлинике №2 возбуждено уголовное дело.

ИА “Орелград”