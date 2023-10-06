Орловские чиновники проведут в ЛНР всю зиму

Они помогут Донбассу пройти отопительный сезон.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Информация стала известной в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Его провёл Марат Хуснуллин – председатель комиссии и зампред федерального правительства.

На протяжении всего отопительного сезона в Троицком районе Луганской Народной Республики будут находиться представители муниципальных образований Орловской области. Это позволит луганчанам минимизировать возможные аварии и ЧП, связанные с работой систем отопления.

Кроме того, на базе нескольких орловских предприятий сформированы постоянные аварийные бригады, которые, при необходимости, будут оперативно доставляться на территорию Троицкого района ЛНР. Такие формирования созданы в «Орёлгортеплоэнерго», «Орёлоблэнерго», «Орёлводоканале» и на «Водоканалах» в Ливнах и Мценске.

Напомним, что в мае этого года Орловская область и Троицкий район ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. В данный момент между нашим регионом и муниципальным образованием ведётся системная совместная работа в разных сферах.

ИА «Орелград»