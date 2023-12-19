Бастрыкин защитил орловского ветерана ВОВ

По текущей версии, у орловца отобрали квартиру.

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением из Орловской области. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

По текущей версии, орловский ветеран Великой Отечественной войны пострадал от мошенников. Известно, что мужчине 97 лет. В 2021-м году некая жительница Орловской области продала его квартиру, но не уведомила об этом собственника и присвоила вырученные деньги.

Главе регионального Управления СК Петру Юдину предстоит доложить Александру Бастрыкину о первоначально установленных обстоятельствах, а также об окончательных результатах расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин дал аналогичное указание в связи с видеообращением орловской пенсионерки.

ИА «Орелград»