В Орле открыли новую мемориальную доску

Она увековечит память о Петре Ермолаеве.

Памятный знак разместили на фасаде здания гимназии №39 имени Шиллера. Церемонию открытия провёл мэр Орла Юрий Парахин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пётр Ермолаев родился в Орле в 1923 года. В возрасте 20 лет был призван в Красную армию. В ходе Великой Отечественной войны участвовал в боях за Смоленск, Белоруссию, Польшу. Встретил окончание войны в Восточной Пруссии.

Ермолаев является полным кавалером орденов Славы. Он получил награду второй степени в 1944-м, первой степени – в 1945-м. После войны орловец вернулся в родной город. Защитник Отечества ушёл из жизни в 1959-м году.

«Прошлое, настоящее и будущее связаны между собой памятью поколений. В ноябре прошлого года на фасаде гимназии появилась памятная доска в честь бывшего ученика, Героя современности, молодого бойца СВО Никиты Матюшева. А сегодня мы открываем доску в честь Петра Ермолаева — участника Великой Отечественной войны, освободителя Орловской области, полного кавалера Орденов Славы» — отметил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»