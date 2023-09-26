В Орле открыли новую мемориальную доску

26.9.2023 | 14:59 История, Новости, Общество

Она увековечит память о Петре Ермолаеве.

Фото: vk.com/oreladm

Памятный знак разместили на фасаде здания гимназии №39 имени Шиллера. Церемонию открытия провёл мэр Орла Юрий Парахин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пётр Ермолаев родился в Орле в 1923 года. В возрасте 20 лет был призван в Красную армию. В ходе Великой Отечественной войны участвовал в боях за Смоленск, Белоруссию, Польшу. Встретил окончание войны в Восточной Пруссии.

Ермолаев является полным кавалером орденов Славы. Он получил награду второй степени в 1944-м, первой степени – в 1945-м. После войны орловец вернулся в родной город. Защитник Отечества ушёл из жизни в 1959-м году.

«Прошлое, настоящее и будущее связаны между собой памятью поколений. В ноябре прошлого года на фасаде гимназии появилась памятная доска в честь бывшего ученика, Героя современности, молодого бойца СВО Никиты Матюшева. А сегодня мы открываем доску в честь Петра Ермолаева — участника Великой Отечественной войны, освободителя Орловской области, полного кавалера Орденов Славы» — отметил Юрий Парахин.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования