Вынесен приговор ростовчанину, выдававшему себя за орловца

22.12.2023 | 11:55 Закон и порядок, Новости

Его признали виновным в мошенничестве.

Фото: ИА «Орелград»

Мценский районный суд вынес вынесен приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении жителя Ростовской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве (совершённом с причинением значительного ущерба).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в октябре 2022-го года он создал во «ВКонтакте» фейковую страницу. Ростовчанин выдавал себя за преподавателя одного из учебных заведений, расположенных во Мценске.

После этого он вступил в переписку с двумя жительницами орловского райцентра, общаясь с ними не только через «ВКонтакте», но и через WhatsApp. Мужчина ввёл их в заблуждение, предложив пройти платные курсы повышения квалификации. Орловчанки поверили ему и перечислили лже-преподавателю около 14 тысяч рублей. Мошенник распорядился ими по своему усмотрению.

В итоге суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Пока что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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ИА «Орелград»


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