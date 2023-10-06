На Орловщине расширяют трассу «Крым»

6.10.2023 | 18:10 Новости, Строительство

Подробности рассказали в Росавтодоре.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Как сообщается на сайте Федерального дорожного агентства, работы ведутся в Кромском и Троснянском районах. Участок с 422-го по 437-й километр будет расширен с двух до четырёх полос.

На данный момент на первых пяти километрах практически завершены все работы. Здесь уложен верхний слой покрытия, построены две дополнительные полосы движения, установлено барьерное ограждение на разделительной полосе.

Сейчас аналогичные задачи выполняются на отрезке трассы М-2 «Крым», который проходит между посёлком Шоссе и селом Жерновец. Далее вплоть до райцентра Тросна ведутся земляные работы. Кроме того, на участках трассы обустраивают систему водоотведения.

В рамках ремонта для местных жителей создадут тротуары с перилами и шесть современных комфортных автобусных остановок. Также будет установлен светофор (в деревне Гостомль у местной школы).

Капитальный ремонт планируется закончить в ноябре 2025-го года.

ИА «Орелград»


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