«Зелёная роща» снова порвёт с «Экотексити»

11.1.2024 | 17:20 Важное, ЖКХ, Новости

Перевозчик не продержался даже месяца.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, что с 1 января данная компания должна заниматься вывозом мусора Заводском и Железнодорожном районах Орла, а также с прилегающих к ним территорий Орловского муниципального округа, Знаменского и Хотынецкого районов.

Ранее, на протяжении нескольких лет, эту работу выполняла компания «Экологистик». Однако у неё возникли серьёзные и длительные проблемы с количеством техники на маршрутах. В итоге «Экологистик» даже не стал заявляться на новый аукцион.

Пришедший ему на замену «Экотексити» продержался совсем недолго. Об этом сообщают «Орловские новости». «Расторжение контракта с компанией-перевозчиком ООО «Экотексити», действительно, планируется», – признались представители регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «УК «Зелёная роща»».

На данный момент регоператор уже направил в Департамент ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области документацию на проведение нового аукциона.

Отметим, что «Экотексити» для Орла – компания не новая. Она уже занималась обслуживанием Железнодорожного района, ещё при предыдущем губернаторе. Однако в 2019-м году «Зелёная роща» расторгла этот контракт.

Между тем, в соцсетях орловцы продолжают жаловаться на мусорный коллапс в городе.

ИА «Орелград»


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