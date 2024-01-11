В Орле в ДТП пострадал 7-летний мальчик

Авария произошла в Северном районе.

Фото: УГИБДДКак рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 19 часов 35 минут.

65-летний мужчина ехал на «Фольксвагене Пассат» по Московскому шоссе. Автомобиль двигался со стороны улицы Бурова в сторону переулка Межевого. Затем орловец, после зелёного сигнала светофора, попытался свернуть на территорию, прилегающую к дому №56.

В этот момент и произошло ДТП. «Фольксваген» столкнулся с «Опелем», которым управляла 36-летняя женщина. Он ехал по прямой во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Опеля» – мальчик 2016-го года рождения. Ребёнок получил телесные повреждения. Однако госпитализация ему не понадобилась.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Это – единственная авария, которая не обошлась без пострадавших.

ИА «Орелград»