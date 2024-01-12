В Орловской области ввели в эксплуатацию четыре новых ФАПа

Все они являются модульными.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. ФАПы появились в Орловском муниципальном округе (в Шепино и Лаврово), в Урицком районе (в деревне Юшино) и в Кромском районе (в селе Бельдяжки). Их построили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Все медпункты являются идентичными. Площадь каждого составляет 76 квадратных метров. Стоимость одного такого ФАПа – около 4,5 миллионов рублей. Здесь оборудовано отопление, водоснабжение и канализация, также есть вентиляция и пожарная сигнализация.

Незадолго до Нового года Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что в первом квартале 2024-го в регионе появятся ещё два модульных ФАПа. Их установят в Ливенском районе (в селе Никольское) и в Покровском районе (в селе Столбецкое).

Ранее стало известно, что на ближайших выходных жители Орла могут пройти скрининг на наличие онкозаболеваний ротовой полости.

ИА «Орелград»