В Орловской области ввели в эксплуатацию четыре новых ФАПа

12.1.2024 | 15:53 Медицина, Новости

Все они являются модульными.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. ФАПы появились в Орловском муниципальном округе (в Шепино и Лаврово), в Урицком районе (в деревне Юшино) и в Кромском районе (в селе Бельдяжки). Их построили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Все медпункты являются идентичными. Площадь каждого составляет 76 квадратных метров. Стоимость одного такого ФАПа – около 4,5 миллионов рублей. Здесь оборудовано отопление, водоснабжение и канализация, также есть вентиляция и пожарная сигнализация.

Незадолго до Нового года Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что в первом квартале 2024-го в регионе появятся ещё два модульных ФАПа. Их установят в Ливенском районе (в селе Никольское) и в Покровском районе (в селе Столбецкое).

Ранее стало известно, что на ближайших выходных жители Орла могут пройти скрининг на наличие онкозаболеваний ротовой полости.

ИА «Орелград»


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