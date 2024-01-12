В Орле после жалоб граждан убрали свалку у детсада

О проблеме сообщила местная жительница.

Информация появилась в конце минувшего месяца. Орловчанка рассказала в соцсетях, что контейнерная площадка, расположенная на Комсомольской у детского сада №10, переполнилась отходами. «Орёлград» посвятил этой теме отдельную публикацию.

Сегодня стало известно, что прокуратура Орловской области, реагируя на эту информацию, провела проверку. Данные подтвердились.

После этого надзорное ведомство внесло директору ООО «УК Зелёная роща» соответствующее представление. С контейнерной площадки оперативно вывезли отходы.

Ранее депутат Виталий Рыбаков рассказал, что будет жаловаться в прокуратуру на новый мусоросортировочный комплекс.

ИА «Орелград»