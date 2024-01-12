В полиции рассказали подробности ДТП на Наугорке

12.1.2024 | 16:22 Важное, Новости, Происшествия

Информация о пострадавшем ребёнке подтвердилась.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, авария случилась сегодня в 13 часов 45 минут на Наугорском шоссе у дома №108. Здесь столкнулись маршрутный автобус «ГАЗ» и легковой автомобиль «Шкода Октавиа».

По предварительной информации, водитель «Шкоды» ехал со стороны города Орла в сторону посёлка Никуличи. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Это и привело к ДТП.

Полиция сообщает, что шестеро пассажиров маршрутки доставлены в лечебное учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. Один из них – несовершеннолетний, 9-летний мальчик.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии. Также полиция организовала для водителей реверсивное движение в объезд места ДТП.

ИА «Орелград»


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