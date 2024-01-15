Орловские правоохранители разберутся с инцидентом в автобусе

По предварительным данным, водитель выставил школьника на мороз.

Причиной стали проблемы с проездным билетом. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в билете была ошибочно указана другая остановка.

Инцидент произошёл 13 января, после чего стал активно освещаться в орловских СМИ. На данный момент информация о возможном нарушении прав несовершеннолетнего орловца проверяется как прокуратурой, так и Следственным комитетом.

В частности, в СК рассказали, что действия водителя могут квалифицировать по статьям 125 и 238 УК («оставление в опасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья»). Сейчас следователи принимают меры, чтобы установить и опросить школьника, а также очевидцев происшествия. Также планируется изучить документацию, которая определяет услуги по перевозке пассажиров, которые оказывает данная компания.

«По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение», – пояснили в СК.

ИА «Орелград»