Глава орловского исполкома ОНФ разоблачил фейки в федеральном телеэфире

16.1.2024 | 16:12 Новости, Общество, СВО

Владимир Филонов выступил экспертом программы «Антифейк».

Фото: www.1tv.ru

Она выходит на федеральном «Первом канале». Последний выпуск показали накануне. В нём принял участие руководитель исполкома «Народного фронта» по Орловской области, депутат облсовета Владимир Филонов.

Ранее он уже участвовал в этой программе. Филонов, являясь доктором исторических наук, выступает в ней в роли эксперта.

В последнем выпуске обсуждались три темы – покушение на петербургского журналиста Трофима Татаренкова, попытка выдать композитора Сергея Прокофьева за деятеля культуры Украины, а также мнимое похищение украинских детей российскими паралимпийцами.

«Я, как человек, который собственными глазами видит ситуацию в новых республиках и на Донбассе, был рад принять участие в такого рода программе. Потому что у меня есть возможность напрямую говорить о том, что на самом деле происходит, и разоблачать все эти фейки, порочащие честь нашей страны», – прокомментировал Владимир Филонов своё участие для «Орёлтаймс».

ИА «Орелград»


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