В Орле на АЗС сгорела иномарка

17.1.2024 | 16:37 Новости, Происшествия

Пожар произошёл напротив Щепного рынка.

Фото: newsorel.ru

ЧП случилось сегодня днём. Как сообщают «Орловские новости», последствия возгорания ликвидировали, в том числе, сотрудники автозаправочной станции. После этого на место прибыл эвакуатор, который увёз повреждённую легковушку.

«В автомобиле выгорел салон», – отмечает СМИ.

В Управлении МЧС уточнили, что сигнал о происшествии поступил в службу спасения в 12 часов 35 минут. Обошлось без погибших и пострадавших. На месте ЧП работали силы и средства 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей.

Ранее стало известно, что этой ночью во Мценске сгорела торговая палатка.

ИА «Орелград»


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