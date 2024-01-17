В Орле на АЗС сгорела иномарка

Пожар произошёл напротив Щепного рынка.
ЧП случилось сегодня днём. Как сообщают «Орловские новости», последствия возгорания ликвидировали, в том числе, сотрудники автозаправочной станции. После этого на место прибыл эвакуатор, который увёз повреждённую легковушку.
«В автомобиле выгорел салон», – отмечает СМИ.
В Управлении МЧС уточнили, что сигнал о происшествии поступил в службу спасения в 12 часов 35 минут. Обошлось без погибших и пострадавших. На месте ЧП работали силы и средства 3-й и Специализированной пожарно-спасательных частей.
Ранее стало известно, что этой ночью во Мценске сгорела торговая палатка.
ИА «Орелград»