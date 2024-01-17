В Орле на новом полигоне ТКО не хватает кадров

Из 130 вакансий заполнены только 32.

Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов. Группа народных избранников побывала на предприятии с официальным визитом. О проблеме рассказал директор «Экополиса» Леонид Березин.

«Штатная численность сортировочного цеха — 130 человек, фактически сегодня здесь трудится 32. При этом предприятие работает бесперебойно в круглосуточном режиме», — отметил он.

Предприятие начало свою работу с 1 января 2024 года. Мусоросортировочный комплекс находится на Итальянской улице, но формально относится уже к Орловскому муниципальному округу.

Здесь планируется захоронить около миллиона тонн отходов. Полигон рассчитан для использования на протяжении 11, 5 лет.

Ранее на работу предприятия пожаловался депутат облсовета Виталий Рыбаков.

ИА «Орелград»