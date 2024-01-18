В Орле три школы должны переехать в марте

Если удастся найти подрядчиков для капитального ремонта.

О подготовке к преображению образовательных учреждений поговорили на заседании профильного комитета горсовета 18 января.

Начальник «Объединенного муниципального заказчика» Максим Лобов проинформировал, что одна школа «подвешена», две – в ближайшее время появятся в ГИС «Закупки». Почему не раньше, поинтересовались депутаты.

«Лимитов не было», – уточнил Максим Лобов.

За 10 дней до заключения контракта школы проинформируют. Предположительно, в середине марта придётся освободить здания.

В управлении образования уточнили, что школы начали распределять имущество.

«Мы готовы, – заверила исполняющая обязанности начальника. – Для переезда 10 – 14 дней достаточно».

Напомним, речь идёт о школах № 15, №32 и №39.

Также на комитете стало известно, что ещё три учреждения образования уже получили документацию на капремонт. Преобразование 14 других школ находится на стадии проектирования. ПСД должна быть готова в феврале.

ИА «Орелград»