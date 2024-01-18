В обладминистрации сообщили об устранении мусорного коллапса

В Орле почти не осталось переполненных контейнеров.

По крайней мере, такую информацию опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

«Полностью устранены навалы и вывезено 98% ТКО с контейнерных площадок города Орла и Орловского муниципального округа», – сообщили областные власти.

По состоянию на сегодняшнее число на полигон отправили 3051 тонну отходов – или около 14 тысяч кубометров мусора. Очищены 3120 мест накопления.

Такую работу организовал Региональный оператор – ООО УК «Зелёная роща». В частности, пришлось привлечь к делу 15 единиц дополнительной техники – как собственной, так и арендованной. Это обеспечило дополнительный вывоз от 350 до 600 кубометров мусора в сутки.

На совещании с главами муниципальных образований губернатор Андрей Клычков поручил профильному департаменту (ЖКХ, ТЭК и энергосбережения) держать вопрос на жёстком контроле.

«Каждая контейнерная площадка должна быть под контролем, чтобы не допускать перенакопления. Контролировать необходимо и график перевозчиков. Все инструменты для этого есть. Работа должна вестись комплексно региональным оператором, органами местного самоуправления, управляющими компаниями и другими структурами в тесном взаимодействии друг с другом», – отметил Клычков.

Напомним, что 22 января планируется подвести итоги конкурса по выбору компаний, которые займутся вывозом мусора из Заводского и Железнодорожного районов Орла.

ИА «Орелград»