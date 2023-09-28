Подрядчик школы на Зеленина в Орле проиграл исков на 23 млн рублей

Еще несколько требований на 22 млн рублей рассматриваются судом.

У одного из самых успешных подрядчиков прошлых лет ООО «Техспецкомплект» теперь появилась обширная арбитражная практика. Можно предположить, что это связано с переключением компании с благоустройства территорий и устройства фонтанов на капитальное строительство. Крупнейшая школа в Орле, которую начали возводить в начале 2021 года, до сих пор не сдана и ее перспективы туманны.

С января 2023 года Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иски семи компаний к ООО «Техспецкомплект» на сумму 23 474 700 рублей, подсчитал «Орелград». В общей цифре долги по договорам, неустойки, пени, возмещение услуг представителей в суде и оплаты госпошлин. Рассматриваются еще четыре требования на 22 222 831 рубль 76 копеек. Истцы – ООО «СЕРВИССТРОЙ», ООО «Электропромснаб», ООО «СК ОСНОВА» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», который заметил нарушение срока проведения работ и качество их выполнения.

Напомним, подрядчика выбрали в декабре 2020 года. Только одна компания заинтересовалась запросом предложений, который организовал город Орел. (По данным «Орелграда», изначально стоимость работ была занижена, чтобы отсечь реальных строителей). Подрядчик получил 70% цены контракта авансом. С начала строительства и по настоящий момент цена школы выросла до 1,066 млрд рублей.

В марте 2022 года мэр Орла Юрий Парахин говорил о строительстве с опережением сроков.

«Оснований считать, что не успеем, нет», – написал Парахин 22 августа 2022.

«Процесс продвигается семимильными шагами», — продолжил обнадеживать мэр 16 сентября 2022.

К освещению темы подключились силовики: в конце сентября 2022 года задержаны фигуранты по уголовному делу о хищении бюджетных средств при строительстве школы на Зеленина.

«В целом темпы хорошие, качество не вызывает нареканий», – сообщил Парахин 9 января 2023 года.

«Продолжаем работу в графике. Буду держать вас в курсе», – написал мэр 2 марта.

«Отделка в самой большой городской школе — в активной фазе. Подрядчик заканчивает 4-й этаж, практически завершено благоустройство прилегающей территории, ведётся её озеленение», – последнее упоминание школы на Зеленина в соцсетях мэра 26 июля.

В преддверии начала учебного года 2023/2024 от комментариев стал воздерживаться и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА «Орелград»