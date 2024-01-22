13-летний орловец сбил двух девушек и сбежал

Одна из пострадавших тоже оказалась несовершеннолетней.

ДТП произошло в Орловском муниципальном округе в деревне Мостки. Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошёл в субботу, 20-го января, в 13 часов 50 минут. Подросток 2010-го года рождения ехал на «Хендэ Элантра» по Кольцевой улице (со стороны Никольской в сторону Яблоневой). В районе дома №13 он допустил наезд на двух девушек-пешеходов. Как оказалось впоследствии, одной из них было 16 лет, другой – 19.

Орловчанки шли по краю проезжей части навстречу транспортным средствам. Однако это не спасло их от наезда. После аварии несовершеннолетний водитель оставил место ДТП, но затем его разыскали сотрудники дорожной инспекции.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас по факту данного происшествия проводится административное расследование. Информация направлена, в том числе, в инспекцию по делам несовершеннолетних – родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Это – единственное, в котором пострадали люди.

ИА «Орелград»