Праздничные выходные сыграли «злую шутку» с сортировкой ЭкоПолиса

Руководитель объяснил очереди из мусоровозов и сваливание отходов.

О деятельности мусоросортировочного комплекса ЭкоПолис, который начал работу в начале года, поговорили на заседании профильного комитета облсовета 23 января. Депутат Руслан Фрайда признался, что при посещении площадки сложилось удручающее впечатление. Одно – слушать рассказ о современных технологиях в кабинете руководителя, другое – видеть пустующие места на сортировке.

Член правительства Орловской области Сергей Латынин подтвердил, что есть определенные претензии.

«Предприятие подготовилось слабо, мягко говоря», – оценил чиновник.

Однако игроков на рынке с полигоном нет. ЭкоПолису надо сказать «спасибо», что он справился с навалом отходов, которые произошли из-за перевозчика, подчеркнул Латынин.

Генеральный директор ЭкоПолиса Леонид Березин сообщил, что сейчас набрали 32 сотрудника. В момент посещения сортировки депутатами – было вдвое меньше. Леонид Березин также пояснил причину. Контракт с регоператором был заключен 31 декабря, а заявка на включение в территориальную схему обращения с отходами подана в конце лета.

«Это чисто коммерческий проект. Мы не были уверены, что будем работать, поэтому наполнение трудовыми ресурсами было на паузе, – сказал Леонид Березин. – Начали набор сотрудников. Усилия не увенчались успехом. Праздничные выходные сыграли злую шутку. В итоге остались один на один с внутренними проблемами. Однако они не отразились на приеме», – заявил Леонид Березин.

Ни один мусоровоз не развернули, но пришлось складировать отходы. Это вынужденная ситуация, подчеркнул Леонид Березин. По его словам, отходы не останутся в таком виде на полигоне. Их будут сортировать, а остатки – прессовать и уже брикетами складывать, как и предусмотрено технологией.

«В зимнее время мусор более сухой и приемлемый для сортировки. Наша задача максимально заработать на вторичном сырье, так как тариф не является окупаемым. <…> Мы кровно заинтересованы, чтобы ни одна тонна не ушла без сортировки на полигон».

Также Леонид Березин прокомментировал очереди из мусоровозов, которые зафиксировали перед ЭкоПолисом наблюдатели.

«Ни одна машина не ушла с предприятия неразгруженной, даже после 19 часов. Был затор, связанный с лавинообразным наплывом транспорта».

Остались открытыми вопросы по проценту отбираемого вторсырья и глубине сортировки. Руководитель регоператора «Зеленая Роща» Александр Муромский подчеркнул, что пока не прошел даже первый отчетный период. Не прокомментировал Леонид Березин и опасения депутатов по поводу сохранности полотна, которое защищает грунт от отходов. Из-за аврально работы мусоровозы просто сваливали груз в карты, предназначенные для хранения брикетов. А потом отходы банально трамбовали тяжелой техникой.

Отметим, ежедневно ЭкоПолис принимает 350 – 370 тонн отходов. Это почти 70% образуемого в регионе мусора. Комплекс не принимает медицинские и строительные отходы.

ИА “Орелград”