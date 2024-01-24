Нарушения при утилизации ламп вскрыли в Орле

24.1.2024 | 10:00 Закон и порядок, Новости, Образование

Недостатки были устранены после вмешательства транспортной прокуратуры.

Фото: ИА «Орелград»

В Орле после вмешательства транспортной прокуратуры устранены нарушения природоохранного законодательства. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. Уточняется, что грубые нарушения требований закона при обращении с опасными отходами были выявлены в ходе проверки деятельности образовательных учреждений. Было установлено, что учет в сфере обращения с отходами в проверенных учреждениях не велся. Кроме того, отсутствовали паспорта отходов и не соблюдались условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления), – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности».

Конкретные наказания и виновных в надзорном ведомстве не назвали. Однако известно, что санкции указанной статьи предусматривают наложение административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«Благодаря принятым Орловской транспортной прокуратурой мерам реагирования нарушения устранены в полном объеме», – резюмируют в ведомстве.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования