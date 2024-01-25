Прокурор области посетил саморазрушающийся дом

Теперь в ситуацию вмешается орловская полиция.

Речь идёт о доме по Наугорскому шоссе, 25. Ранее на него обратил внимание «Общероссийский народный фронт». В здании проживают около 300 человек. Уже около пяти лет оно разваливается на глазах.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин пообщался с жильцами и побывал в здании. Также к нему присоединился первый заместитель губернатора в областном правительстве Владимир Ивановский, сотрудники МЧС и другие лица.

Как сообщает надзорное ведомство, установлено, что подвал дома частично подтоплен, а кирпичная кладка фасада местами разрушена. Также выявлены сухие следы, указывающие на факты залитий с кровли. Кроме того, в местах общего пользования имеются повреждения и отслоения покрасочного слоя.

При этом управляющая компания (ООО «Сатурнстрой») игнорирует обращения жильцов и не принимает надлежащие меры к содержанию общедомового имущества.

В итоге материалы прокурорской проверки были направлены в профильный департамент областной администрации – для возможного привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Кроме того, по поручению органа надзора городским Управлением МВД организована проверка в отношении ООО «Сатурнстрой». Полиция изучит, как расходовались средства, которые жильцы платили УК за содержание и текущий ремонт дома.

Ранее суд удовлетворил иск прокурора Советского района и обязал «Сатурнстрой» привести дом в нормативное состояние. Исполнение судебного акта поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее стало известно, что администрацию Орла заставили отремонтировать дорогу.

ИА «Орелград»