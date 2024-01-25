Экс-губернатору – орловцу дали 12 лет

Никиту Белозерцева признали виновным.

Приговор вынес Измайловский суд Москвы. Уроженца Ливенского района, бывшего губернатора Пензенской области Никиту Белозерцева признали виновным в получение взяток в особо крупном размере от бывшего сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля. Также суд установил его вину незаконном хранении оружия.

Орловца приговорили к 12 годам в колонии строгого режима и штрафу в 450 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Бориса Шпигеля осудили на 11 лет и оштрафовали на аналогичную сумму.

Ранее сообщалось, что, по мнению следствия, в 2019-м и 2020-м году Белозерцев получил взяток на общую сумму около 30 миллионов рублей. Предполагается, что «ответным шагом» являлось предоставление государством незаконных преимуществ компании «Биотэк», которую возглавлял Шпигель.

ИА «Орелград»