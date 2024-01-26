В Орле судебные приставы помогли семерым сиротам обрести жилье

Муниципалитет не выполнил обязательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления ФССП России.

Исполнительное производство возбудили в региональном Специализированном отделении судебных приставов ГМУ ФССП России. Сотрудник ведомства добился, чтобы муниципалитет предоставил гражданам жилые помещения в бессрочное пользование.

Для этого должника неоднократно привлекали к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (неисполнение требований имущественного характера, содержащихся в исполнительном документе).

Ранее стало известно, что приставы взыскали зарплату для работников орловского предприятия.

ИА «Орелград»