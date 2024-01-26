В Орле возбудили дело об уклонении от налогов на 56 миллионов

Подозреваемый – директор коммерческой организации.

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по региону. Дело возбуждено на основании результатов деятельности полиции, а также по материалам налоговой службы.

Известно, что подозреваемый возглавляет ООО, которое занимается торговлей и производством техники. По текущей версии, он уклонился от уплаты налогов в 2018-м – 2020-м годах. Для этого он создал схему искусственного документооборота – его ООО, якобы, исполнило договоры с пятью организациями, но на самом деле не поставляло им товары.

В итоге это позволило ему уменьшить размер налогооблагаемой базы и уклониться от уплаты налогов на общую сумму около 56 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье 199 УК РФ, часть 2, пункт «б» (крупный размер).

Отметим, что за последнее время в регионе завели сразу несколько аналогичных дел. В одном из случаев речь шла о сумме в 48 миллионов, в другом эпизоде – о 20 миллионах.

ИА «Орелград»