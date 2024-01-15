Бастрыкин обратил внимание на инцидент в орловском автобусе

15.1.2024 | 14:17 Закон и порядок, Новости, Общество, Происшествия

Глава СК поручил доложить ему об итогах проверки.

Фото: Приёмная Председателя СК России

Об этом сообщается в официальных соцсетях Следственного комитета РФ.

Напомним, что проверку проводит не только Следственное управление Следственного комитета по Орловской области, но и прокуратура. Неоднозначный случай произошёл 13 января. О нём сообщили в группе «ДТП Орел и автохамы» «ВКонтакте».

Автор поста рассказал, что водитель автобуса «Орёл-Нарышкино» высадил ребёнка из транспорта на мороз из-за ошибки в его проездном билете. Утверждается, что кассир, оформляя билет, ошибочно указал в нём в виде последней остановки не «Прудки», а более близкий «Привал».

Автобус отправлялся из Орла в 16 часов 2 минуты. В итоге водитель высадил мальчика на «Привале», хотя несовершеннолетний пассажир предлагал доплатить за оставшиеся остановки наличными деньгами. Однако ему отказали в грубой и категоричной форме.

«Ребёнок оказался за чертой города, в мороз минус 20», – указал автор поста.

ИА «Орелград»


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