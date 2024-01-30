В ОЭЗ «Орёл» могут заработать четыре новых предприятия

30.1.2024 | 15:30 Новости, Экономика

Такие перемены анонсировал губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Андрей Клычков заявил об этом во время прямого эфира в социальных сетях накануне.

По его словам, развитие особой экономической зоны активно обсуждалось на минувшей неделе. На данный момент здесь планируется появление четырёх новых предприятий. Также Клычков заявил, что в ОЭЗ «Орёл» создаются новые рабочие места и реализуются новые инвестиционные программы.

«Абсолютно точно на ближайшие годы мы выполним все планы», – заверил орловцев Клычков.

Напомним, особая экономическая зона находится во Мценском районе. В январе сообщалось, что компания «Гранд Фрайз» активно готовится строить здесь завод по переработке картофеля. Предприятие должно заработать в будущем году.

ИА «Орелград»


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