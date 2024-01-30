В Орле отметят 100-летие Александра Матросова

В областной библиотеке организуют выставку в честь легендарного героя войны.

С 1 по 15 февраля 2024 года в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Шаг в бессмертие», приуроченная к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Это поистине легендарный человек, чей подвиг вдохновлял многих советских бойцов. Рядовой Матросов уже на второй день своего пребывания на фронте закрыл своим телом амбразуру фашистского укрепления, что позволило нашим бойцам перейти в наступление. Этот подвиг настолько вдохновил других солдат, что впоследствии его повторили более трех десятков воинов в разное время и на разных фронтах. 19 июня 1943 года Александр Матросов был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден Орденом Ленина.

«Имя Александра Матросова знает каждый школьник, на его подвиге выросло не одно поколение советских детей, – напоминают в областной библиотеке имени Бунина. – На выставке представлены материалы из периодических изданий, подробно знакомящие нас с биографией и подвигом героя, показывающие мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны. Иллюстративно-книжные издания на выставке призваны сформировать гордость за деяния наших предков, уважение к военной истории России, показать, что народ помнит и чтит память героев Великой Отечественной войны».

Известно, что Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославе. Интересна история происхождения его фамилии. Дело в том, что мальчик был беспризорником. Он попал в детский дом, где и получил фамилию. По одной из версий, Матросовым его назвали потому, что мальчик ходил в тельняшке «на манер матросов». Известно также, что в начале Великой Отечественной войны он работал учеником слесаря, затем помощником воспитателя.

«И неоднократно обращался с письменными просьбами направить его на фронт, – говорят в «Бунинке». – В сентябре 1942 года был призван в армию и начал учебу в Краснохолмском пехотном училище под Оренбургом, но уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища добровольцем в составе маршевой роты отправился на Калининский фронт».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»