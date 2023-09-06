В Ливнах открылась новая детская поликлиника

6.9.2023 | 14:00 Медицина, Новости

Также после капремонта заработала взрослая поликлиника Ливенской ЦРБ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Работы велись в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Работы по строительству новой детской поликлиники обошлись в 178 миллионов рублей. Это трёхэтажное здание общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров. В поликлинике будет консультативно-диагностическое отделение, отделение реабилитации, отделение восстановительного лечения. Она оснащена современным оборудованием в соответствии с последними требованиями закона.

Ввод объекта позволит увеличить обслуживание несовершеннолетних пациентов в два раза – с 75 до 150 посещений в смену.

Капитальный ремонт взрослой поликлиники Ливенской ЦРБ завершён досрочно. В здании заменили оконные блоки, отремонтировали крышу, покрасили фасад, полностью заменили инженерные коммуникации, а также пассажирский лифт. Также после обновления здесь открылось новое отделение – эндоскопическое.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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