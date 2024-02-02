В Орле еще не принято решение о переезде школы №15

Ее планируют закрыть на капитальный ремонт.

Всего в Орле планируют обновить в 2024 году три общеобразовательных учреждения и одну школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не превратится ли учебный год для всех участников процесса в ад, поинтересовались депутаты Орловского областного Совета на сессии 2 февраля.

Руководитель департамента образования Ирина Патронова, сообщила, что неоднократно проводились встречи с родителями. Естественно, все хотят ремонт в своей школе, подчеркнула чиновница. Всем родителям были предложены опросные листы, чтобы они выбирали удобную форму и удобную школу для своих детей.

«Конечно, люди к единому мнению никогда не приходят, поэтому выбирается мнение большинства», – подчеркнула Ирина Патронова.

В лицее №32 и гимназии №39 были разработаны дорожные карты по переводу детей, выбраны учреждения, которые расположены наиболее близко.

«Для 15-й школы, конечно, идеально, если бы открылась 53-я школа [на улице Зеленина]. Это предельно удобное месторасположение. И вся 15-я перешла бы туда. Вместе с тем, окончательное решение по переводу обучающихся школы до сих пор не принято».

Определиться должны, когда исполнитель контракта будет готов зайти на объект, пообещала начальник департамента.

Напомним, в Орловской области также планируют капитально отремонтировать гимназию в Ливнах, Мезенский лицей, Хотынецкую СОШ и Нарышкинскую школу №2.

ИА “Орелград”