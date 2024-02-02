В Орле осудили курьера дистанционных мошенников

Дело рассматривал Заводской районный суд.

Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Орловец устроился на незаконную работу по объявлению. Мошенники действовали по уже привычной схеме. Они звонили пожилым людям, сообщали им ложную информацию о том, что их близкие стали виновниками серьёзных ДТП, а затем предлагали выйти из положения, заплатив крупную сумму денег. Иногда преступники выдавали себя за родственников потерпевших.

Обязанностью осуждённого было забирать средства у пенсионеров и переводить их работодателям, оставляя часть средств себе. В итоге мошенники выманили у нескольких орловцев около 750 тысяч рублей.

В суде житель Орла отказался от дачи показаний. При этом он не отрицал вины, активно помогал следствию в раскрытии преступлений и частично возместил потерпевшим ущерб.

«Гражданских исков по делу не заявлено», – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что сотрудница микрофинансовой организации обманывала клиентов и работодателей.

ИА «Орелград»