На месте ветхого жилья предложили строить школы

Поручение рассмотреть такую возможность дано члену правительства Орловской области.

Тему ликвидации второй смены в школах подробно обсудили на сессии облсовета 2 февраля. Около 17% учреждений работают по такому графику. Во вторую смену учатся более 12 тысяч детей, большая часть – в Орле. Когда у школьников будет нормальный график, чиновники затруднились ответить.

Депутат Владислав Числов предложил составить некий план на десять лет, чтобы понимать: где нужны школы, как их строить.

«Если нет земли, то покупать эти участки, освобождать. Ветхий жилой фонд – сейчас есть возможность комплексного развития территории. Каким-то образом забирать эти участки в собственность субъекта или муниципалитета и планировать там строительство школ. Вот такое хотелось бы услышать, чтобы решить эти вопросы».

Спикер заксобрания Леонид Музалевский дал протокольное поручение члену правительства Орловской области Алексею Субботину собрать муниципальные образования (Орел, Ливны, Орловский муниципальный округ) и проработайте вопросы.

«Ведь, действительно, нас интересуют не только сроки, но и земельные участки. Есть ли они, проработаны ли?» – сказал Музалевский.

Депутат Павел Меркулов отметил, что не всегда новая школа решает вопрос доступности образования. По его мнению, если коллектив не сложился, родители будут возить детей в другие учреждения. Он предположил, что когда откроется школа в Болховском микрорайоне, не все согласятся в нее пойти.

Отметим, сейчас участки под ветхими домами Орел предпочитает отдавать застройщикам, заключая договоры о комплексном развитии территорий. Аварийное жилье расселяется не за бюджетный счет, но жители возводимых новостроек еще больше нагружают социальную инфраструктуру города.

ИА “Орелград”