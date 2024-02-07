В Орловской области выросло пособие по безработице

7.2.2024 | 12:45 Новости, Общество

Это впервые произошло в рамках общероссийской индексации.

Фото: ИА «Орелград»

По новому федеральному закону о занятости, который вступил в силу в предыдущем месяце, индексация таких выплат будет проводиться ежегодно. Федеральное правительство установило коэффициент на текущий год в 1,074.

Соответственно, в Орловской области минимальное пособие по безработице выросло с 1500 до 1611 рублей, максимальное – с 12792 до 13739 рублей. Изменения вступили в силу с 1 февраля.

Ранее стало известно, что в Орловской области безработица за истекший год сократилась на 30%. Это минимальный показатель за много лет наблюдений.

ИА «Орелград»


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