Уникальное письмо декабриста Кривцова показали в Орле

Госархив Орловской области начал раскрывать реестр уникальных документов.

Государственный архив Орловской области опубликовал очередной видеоролик в рамках интернет-проекта «Уникальный документ». Он стартовал в начале января 2024 года на официальной странице госархива в социальной сети «ВКонтакте». Как пояснили тогда в учреждении, в новой рубрике будут представлены документы, внесенные в региональный реестр уникальных архивных источников. В январе ее открыла грамота Екатерины II, которую представила главный архивист Татьяна Новикова.

Теперь новая рубрика пополнилась еще одним видеороликом, в котором очередной уникальный документ представляет ведущий архивист отдела использования и публикации документов Мария Токолова. Речь идет о письме декабриста, орловского дворянина Сергея Ивановича Кривцова, которое он направил орловскому губернатору 10 марта 1861 года. Это был его отзыв на предложение войти в состав временной комиссии по крестьянскому делу.

«К этому времени Кривцов, как участник тайного общества, отбыл наказание в виде ссылки в Сибирь и проживал в своем имении в селе Тимофеевском Болховского уезда, – пояснили в Госархиве. – После того как ему возвратили потомственное дворянство в 1856 году, он женился на дочери орловского губернатора В.И. Сафоновича Анне Валерьяновне. Во время написания Кривцовым письма его тесть готовил к передаче дела новому губернатору Левашову».

Как рассказывает в ролике Мария Токолова, указанная выше комиссия была создана 24 декабря 1860 года. За два года до отмены крепостного права Сергей Иванович подал записку об облегчении участи крестьян. 8 марта 1861 года он был избран в члены орловского губернского по крестьянским делам присутствия. К слову, Сергей Иванович Кривцов родился в дворянской семье в 1802 году в селе Тимофеевское Болховского уезда Орловской губернии. В 1821 году был зачислен юнкером в лейб-гвардию конной артиллерии, а в 1824 году был принят Пестелем в петербуржскую ячейку Южного общества декабристов.

ИА «Орелград»