В Орловской области число бедняков сократят вдвое

Областные власти переписали программу снижения уровня бедности.

Временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов внес изменения в региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в Орловской области». Поправки внесены в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Главное изменение – срок реализации программы продлен до 2030 года. До сих пор она была рассчитана только до 2024 года. Сама программа была утверждена постановлением областного правительства в 2020 году, но начала действовать в 2021 году.

Также изменились целевые индикаторы программы. Ключевой из них – достижение к 2030 году уровня бедности в размере 7 процентов. Поясним, что под «бедняками» в документе понимаются жители Орловской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Согласно справке, приложенной к документу, в 2018 году уровень бедности в регионе составлял 13,5 процента, в 2019 году – 13,6 процента. Но картина заметно изменилась после старта программы. Так, в 2021 году бедняков в регионе насчитывалось уже 12,1 процента, в 2022 году – 11,5 процента.

По прогнозам, по итогам 2023 года число бедняков снизится до 10,8 процента. В последующее годы бедняков должно становиться все меньше и меньше, и если их число сократится до планируемых 7 процентов, то реализация программы будет признана успешной. Кстати, добиваться этой цели областные власти собираются за счет «построения эффективной системы по выходу граждан из сложной жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных денежных доходов, развития системы социальной помощи и социального контракта, организации социальной адаптации малоимущих граждан».

Добавим, что численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года составила 700,3 тысячи человек, она сократилась за последние два года на 13,1 тысячи человек, или на 1,8 процента. В 2022 и 2023 годах демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной и миграционной убыли населения. Однако в прошлом году увеличилась ожидаемая продолжительность жизни населения на 1,79 года к 2021 году, а также на 0,66 года к 2020 году. Что касается доходов, то в 2022 году среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях Орловской области выросла на 26,9 процента по сравнению с 2020 годом, но реальная зарплата выросла – на 3 процента.

ИА «Орелград»