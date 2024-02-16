Экс-сотрудник УКС Орла получил крупный срок и штраф в 13 млн рублей

16.2.2024 | 11:28 Закон и порядок, Новости

Он признан виновным в пособничестве мошенничеству и превышении полномочий.

Здание Советского райотдела судебных приставов города Орла. Фото: www.google.com/maps

В 2021 году между УКС Орла и ООО «Каскад» был заключен контракт на благоустройство территории у домов №14а и №12/16 по улице Салтыкова-Щедрина. На работы выделили более 2,1 млн рублей. Директор компании и специалист производственного отдела муниципального учреждения подписали акт о приемке, в котором содержались заведомо недостоверные сведения о качестве и объемах благоустройства. Подрядчик неправомерно получил оплату в полном объеме – городу был причинен ущерб в особо крупном размере.

Директор «Каскада» признан виновным в мошенничестве и получил по приговору Советского райсуда наказание в виде двух лет лишения свободы. Бывший главный специалист производственного отдела МКУ «УКС Орла» Бирюков М.И. – 8 с половиной лет  колонии строгого режима, штраф в размере 13 млн рублей, ограничение в трудоустройстве на определенные должности на шесть лет. Наказание определено с учетом ранее вынесенного Заводским райсудом приговора.

ИА “Орелград”


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