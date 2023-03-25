В Орле суд выпустил руководителя ООО «Техспецкомплект» из-под домашнего ареста

25.3.2023 | 12:27 Закон и порядок, Новости

Ходатайство следователя отклонено.

Фото Владимира Ивановского

Подозреваемого по делу о хищении 30 миллионов рублей при строительстве школы в Орле отпустили с запретом определенных действий. Ходатайство о продлении домашнего ареста для Михаила Маркина отклонили.

Материалы органов следствия рассмотрел Советский районный суд Орла. В сентябре 2022 года Михаила Маркина по ходатайству следователя поместили под домашний арест, однако 14 февраля текущего года следователь разрешил фигуранту выход с территории домовладения в период с 08.00 до 18.00 часов ежедневно для выполнения обязанностей коммерческого директора ООО «Техспецкомплект». С этого периода избранная судом мера пресечения в виде домашнего ареста не исполнялась с разрешения следователя.

По итогам рассмотрения ходатайства органов следствия суд отклонит требование о продлении срока содержания Маркина под домашним арестом и заменил меру пресечения на запрет определенных действий — общение с лицами, являющимися участниками уголовного судопроизводства, за исключением защитников-адвокатов; на отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, на использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Напомним, Михаила Маркина подозревают в причастности к хищению 30 миллионов бюджетных рублей при строительстве школы на улице Зеленина Орла. Следствие полагает, что при заключении договора субподряда цены на устройство покрытия спортплощадки были сильно завышены. Также ООО «Техспецкомплект» фигурирует в ряде иных дел, в том числе уклонении от уплаты налогов. Компанию уличили в  мошенничестве при благоустройстве площади Жукова и Детского парка в Орле.

ИА «Орелград»

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