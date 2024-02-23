Орловец подозревается в похищении детского велосипеда

Ранее мужчина уже был судим.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемому 24 года. Сейчас он находится на свободе, но под обязательством о явке в полицию.

Преступление произошло на Приборостроиттельной улице. Во время разгрузочных работ исчез детский велосипед стоимостью 4800 рублей.

Индивидуальный предприниматель, которому принадлежало имущество, обратился в полицию. Cотрудники МВД установили, что к преступлению может иметь отношение ранее судимый мужчина.

Полицейские нашли велосипед в месте проживания орловца и изъяли его. Мужчина дал признательные показания.

Оказалось, что он просто проходил мимо автомобиля с открытым кузовом. Орловец понял, что за ним никто не наблюдает, и похитил ценное имущество.

Ранее стало известно, что в Орле задержан подозреваемый в убийстве, которое произошло на остановке в районе автовокзала.

ИА «Орелград»