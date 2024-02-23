Орловец подозревается в похищении детского велосипеда

23.2.2024 | 13:23 Новости, Происшествия

Ранее мужчина уже был судим.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемому 24 года. Сейчас он находится на свободе, но под обязательством о явке в полицию.

Преступление произошло на Приборостроиттельной улице. Во время разгрузочных работ исчез детский велосипед стоимостью 4800 рублей.

Индивидуальный предприниматель, которому принадлежало имущество, обратился в полицию. Cотрудники МВД установили, что к преступлению может иметь отношение ранее судимый мужчина.

Полицейские нашли велосипед в месте проживания орловца и изъяли его. Мужчина дал признательные показания.

Оказалось, что он просто проходил мимо автомобиля с открытым кузовом. Орловец понял, что за ним никто не наблюдает, и похитил ценное имущество.

Ранее стало известно, что в Орле задержан подозреваемый в убийстве, которое произошло на остановке в районе автовокзала.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования