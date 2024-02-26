В Орле в Северном районе бесчинствует стая собак

Одно из нападений зафиксировали на видео.

Соответствующая запись появилась в социальных сетях. На ней видно, как женщина средних лет отбивается веткой от пятерых бродячих собак. Животные рвут зубами её верхнюю одежду, но не кусают саму орловчанку.

В комментариях к записи местные жители рассказали, что стая обосновалась в Северном районе, на улицах Бурова и Раздольной. Подчёркивается, что это густонаселённое место, где находятся детсады и школы.

Также некоторые орловцы «воззвали» к городским чиновникам. Администрация Орла оперативно ответила на ряд таких комментариев. Правда, просто переадресовав их в «Спецавтобазу», на которую возложены функции борьбы с бродячими животными.

Некоторые из комментаторов рассказали, что подобные проблемы существуют и в 909-м квартале. Причём там действует не одна, а сразу три группы собак.

Кстати, недавно в Орле Областной суд рассматривал дело о нападении собак, которое произошло как раз на перекрёстке Бурова и Раздольной. В итоге городу пришлось выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»